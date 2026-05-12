Баку и Братиславу свяжут прямые рейсы осенью

Между столицами Азербайджана и Словакии будет запущено прямое авиасообщение в этом году. Первый рейс состоится в октябре.

Самолеты начнут летать между Баку и Братиславой с осени, рассказал спикер парламента Словакии Рихард Раши на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Страны наиболее эффективно связаны тогда, когда люди могут свободно перемещаться и взаимодействовать. В этой связи важно отметить, что с октября этого года мы начнем осуществлять прямые рейсы между Братиславой, нашей столицей, и Баку, чтобы максимально использовать потенциал этого нового направления"

– Раши

Он добавил, что в этом году в Азербайджане начал работать Словацкий туристический инфоцентр, он призван привлечь в страну азербайджанских туристов. Запуск прямых рейсов поможет развитию туризма и бизнеса между странами.