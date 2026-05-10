Вестник Кавказа

Интерес туристов из РФ к заграничным поездкам продолжает расти

Заграничные паспорта РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале 2026 года россияне стали значительно чаще путешествовать за границу. Самыми популярными направлениями для отдыха оказались Египет, Китай и Турция, а общий туристический поток превысил 2,6 млн выездов.

В I квартале 2026 года количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось на 19% и достигло 2,66 млн. Об этом сообщает Погранслужба ФСБ России.

При этом общее число пересечений границы гражданами РФ со всеми возможными целями за аналогичный период 2026 года выросло на 8,1% и превысило 6 млн.

Список самых популярных направлений и количество туристических поездок россиян в I квартале 2026 года:

  • Египет - 453 тыс;
  • Китай - 395,9 тыс;
  • Турция - 386,8 тыс;
  • ОАЭ - 373 тыс;
  • Таиланд - 334,8 тыс;

Помимо традиционных мировых курортов, российские путешественники проявили высокий интерес к странам ближнего зарубежья:

  •  Армения - 75,4 тыс;
  • Узбекистан - 68,4 тыс;
  • Грузия - 55,5 тыс;
  • Абхазия - 43 тыс;
  • Казахстан - 20 тыс;

В отдельной статистике по выездам россиян за рубеж со всеми целями во второй десятке по общему потоку граждан РФ находятся Азербайджан, Таджикистан, Южная Осетия, Киргизия, Монголия и Мальдивы.

В Ассоциации туроператоров отметили, что при транзитных перелетах пограничная служба часто фиксирует страну пересадки в качестве пункта назначения. Из-за этого реальное количество российских туристов, отдохнувших в таких странах как Таиланд или Вьетнам, существенно превышает официальные данные Погранслужбы ФСБ России.

