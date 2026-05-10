Интерес туристов из РФ к заграничным поездкам продолжает расти

В I квартале 2026 года количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось на 19% и достигло 2,66 млн. Об этом сообщает Погранслужба ФСБ России.
При этом общее число пересечений границы гражданами РФ со всеми возможными целями за аналогичный период 2026 года выросло на 8,1% и превысило 6 млн.
Список самых популярных направлений и количество туристических поездок россиян в I квартале 2026 года:
- Египет - 453 тыс;
- Китай - 395,9 тыс;
- Турция - 386,8 тыс;
- ОАЭ - 373 тыс;
- Таиланд - 334,8 тыс;
Помимо традиционных мировых курортов, российские путешественники проявили высокий интерес к странам ближнего зарубежья:
- Армения - 75,4 тыс;
- Узбекистан - 68,4 тыс;
- Грузия - 55,5 тыс;
- Абхазия - 43 тыс;
- Казахстан - 20 тыс;
В отдельной статистике по выездам россиян за рубеж со всеми целями во второй десятке по общему потоку граждан РФ находятся Азербайджан, Таджикистан, Южная Осетия, Киргизия, Монголия и Мальдивы.
В Ассоциации туроператоров отметили, что при транзитных перелетах пограничная служба часто фиксирует страну пересадки в качестве пункта назначения. Из-за этого реальное количество российских туристов, отдохнувших в таких странах как Таиланд или Вьетнам, существенно превышает официальные данные Погранслужбы ФСБ России.