Интерес туристов из РФ к заграничным поездкам продолжает расти

В начале 2026 года россияне стали значительно чаще путешествовать за границу. Самыми популярными направлениями для отдыха оказались Египет, Китай и Турция, а общий туристический поток превысил 2,6 млн выездов.

В I квартале 2026 года количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось на 19% и достигло 2,66 млн. Об этом сообщает Погранслужба ФСБ России.

При этом общее число пересечений границы гражданами РФ со всеми возможными целями за аналогичный период 2026 года выросло на 8,1% и превысило 6 млн.

Список самых популярных направлений и количество туристических поездок россиян в I квартале 2026 года:

Египет - 453 тыс;

Китай - 395,9 тыс;

Турция - 386,8 тыс;

ОАЭ - 373 тыс;

Таиланд - 334,8 тыс;

Помимо традиционных мировых курортов, российские путешественники проявили высокий интерес к странам ближнего зарубежья:

Армения - 75,4 тыс;

Узбекистан - 68,4 тыс;

Грузия - 55,5 тыс;

Абхазия - 43 тыс;

Казахстан - 20 тыс;

В отдельной статистике по выездам россиян за рубеж со всеми целями во второй десятке по общему потоку граждан РФ находятся Азербайджан, Таджикистан, Южная Осетия, Киргизия, Монголия и Мальдивы.

В Ассоциации туроператоров отметили, что при транзитных перелетах пограничная служба часто фиксирует страну пересадки в качестве пункта назначения. Из-за этого реальное количество российских туристов, отдохнувших в таких странах как Таиланд или Вьетнам, существенно превышает официальные данные Погранслужбы ФСБ России.