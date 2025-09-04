Лучшим чтецом Корана в России стал уроженец Чечни

В Карачаево-Черкесии завершились соревнования чтецов Корана – людей, не только знающих наизусть священную книгу, но и способных декламировать Священное Писание с соблюдением правил таджвида (искусства красивого чтения).

В столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске завершился всероссийский конкурс чтецов Корана среди хафизов России, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) КЧР.

"В конкурсе приняли участие сильнейшие чтецы Корана из разных регионов нашей страны. Первое место занял уроженец Чечни Ахмед Дадаев, который получил главный приз в размере 1 млн рублей. За вклад такой же денежный приз вручен его преподавателю"

- ДУМ КЧР

Второе место занял выпускник медресе Карачаево-Черкесии, ученик муфтия республики Мухаммада-хаджи Эркенова Саидабдулло Тошов, третье - представитель Татарстана Тимур Алашеев, их старания были отмечены денежными премиями в 750 тыс и 500 тыс рублей, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки хафизов Корана в регионах Российской Федерации, любовь молодежи к Священному Корану и стремление к сохранению исламских традиций, поведал на подведении итогов конкурса муфтий КЧР Мухаммад-хаджи Эркенов.

Организаторы посвятили соревнования открытию новой мечети в станице Кардоникской, говорится в сообщении.

