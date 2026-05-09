Галибаф: альтернативы иранскому предложению нет

Предложенной Ираном "дорожной карте" по урегулированию конфликта с США нет альтернатив, другие подходы будут обречены на провал, заявил Галибаф.

Урегулирование конфликта между США и Ираном возможно только в соответствии с предложением Тегерана, включающем 14 пунктов, такое мнение выразил спикер Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и (приведет) лишь к череде неудач"

– Галибаф

Он добавил, что чем дольше Вашингтон тянет время с соглашением, там большие траты ложатся на американских налогоплательщиков.

Иранское предложение было передано в начале мая, оно стало ответом на американскую инициативу. В "дорожной карте" Ирана содержится 14 пунктов, в плане США – 9 пунктов. Важным различием является отказ Ирана от пункта о длительной приостановке обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение Ирана, назвав его плохим и глупым, и отметил, что тех уступок, на которые готов пойти Тегеран для урегулирования, недостаточно.