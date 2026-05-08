Вестник Кавказа

Первый с начала иранской войны танкер с азербайджанской нефтью прибудет в Японию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Reuters: в сторону Японии направляется танкер с азербайджанской нефтью на фоне поиска Токио новых источников поставок ресурсов после начала войны на Ближнем Востоке.

К берегам Японии направляется танкер с азербайджанской нефтью. Это будет первое судно с нефтью из АР с начала военного конфликта на Ближнем Востоке, передает Reuters. 

Как отметили в издании, танкер с нефтью для компании Eneos направляется в Йокогаму и прибудет в Японию завтра. 

Отмечается, что большая часть нефтяных поставок в Японию поступала из стран Ближнего Востока, однако Токио был вынужден искать новые источники ресурсов с начала войны Ирана и США, а также топливного кризиса на фоне блокировки Ормуза. 

Японский бизнес, ориентированный на переработку нефти из Ближнего Востока, уже работает над диверсификацией поставок. Отмечается, что Япония также начала закупки у США и России.

