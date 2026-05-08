Ильхам Алиев: Баку должен быть бдительным, пока в Армении есть ненавидящие Азербайджан силы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку нельзя расслабляться, пока в армянском обществе остаются силы, испытывающие ненависть к Азербайджану.

На сегодняшний день и до тех пор, пока в обществе в Армении есть политические силы, ненавидящие Азербайджан, в Баку должны продолжать быть бдительными, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Зангилана.

Он напомнил о сложностях, которые наблюдаются при устранении последствий оккупации.

"Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот Беситчай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что в общей сложности оккупанты уничтожили 60 тыс га лесного фонда Азербайджана, в основном в Кельбаджарском и Лачинском районах, но также и в Зангилане.

Президент подчеркнул, что грабеж, враждебность и жестокость, проявленные таким образом, не имели под собой никаких оснований, ведь азербайджанский народ не сделал армянскому ничего плохого.

"Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул: в Баку осознают, что в политической жизни Армении есть круги, которые буквально живут ненавистью к азербайджанскому народу и Азербайджану как государству. Глава государства предупредил, что если эти люди придут к власти, то у армянского народа возникнут большие неприятности.

Президент напомнил, что азербайджанский народ своей кровью освободил земли Азербайджана от оккупантов, при этом героизм азербайджанских военнослужащих, по его словам, достоин высочайшей оценки.

"Мы проявили волю, профессионализм, высокие моральные качества и достоинство как на поле боя, так и в политической плоскости. Именно поэтому уважение к Азербайджану сегодня выросло, пожалуй, в десятки раз по сравнению с прежним периодом"

– Ильхам Алиев

Глава государства также обратил внимание на то, что Азербайджан не стремился уничтожать Армению либо лишать ее независимости.

Он напомнил, что на данный момент на границе между странами остаются "якобы на карауле" т.н. европейские наблюдатели.

"Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели"

– Ильхам Алиев