Ильхам Алиев: Зангилан превратится в один из транспортных центров региона

Город Зангилан в Азербайджане войдет в число транспортных центров всего Южного Кавказа, об этом сообщил президент АР Ильхам Алиев.

Прежде всего азербайджанский лидер отметил, что Зангилан расположен на транспортном коридоре. Город будет превращен в один из транспортных центров не только Азербайджана, но и всего региона, подчеркнул Ильхам Алиев на встрече с местными жителями 10 мая.

Он также напомнил о строительстве железной дороги, которая свяжет Баку и Зангилан, а затем протянется дальше и соединит Нахчыван с Зангезурским коридором.

"В ближайшем будущем – возможно, через год-полтора – из Баку в Зангилан можно будет добраться по железной дороге, так же как сегодня ездят по Агдамской железной дороге. В следующем году по железной дороге будут ездить в Ханкенди. Эта железная дорога будет продолжена, она соединит Нахчыван с Зангезурским коридором"

– Ильхам Алиев

Сегодня в рамках визита в Зангилан президент Азербайджана заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel на 116 номеров, принял участие в открытии первого жилого комплекса на 104 квартиры, построенного в городе Зангилан, а также провел встречу с местными жителями.