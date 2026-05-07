Каспийское море становится важнейшим торговым маршрутом Ирана — СМИ

Каспий становится самым важным торговым маршрутом для Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Его роль стала значительнее в качестве альтернативы на фоне сбоев поставок в Ормузском проливе, пояснили в публикации издания.
"В отличие от Ормузского пролива, Каспийское море недоступно для США в военном отношении, поскольку доступ к нему имеют только пять граничащих государств, что делает его привлекательным маршрутом для обхода санкций и военных перебросок"
— The New York Times
Согласно источникам, Москва оказывает поддержку Тегерану путем поставки через Каспийское море коммерческие товары и компоненты для беспилотников.
Таким образом, Иран восполняет свои запасы военной техники и поддерживает импорт, нарушенный напряженностью вокруг Ормузского пролива.
Кроме того, как отмечает издание, недавно само иранское руководство сообщало о том, что большинство продовольственных поставок из РФ осуществляется через порты Каспийского моря.