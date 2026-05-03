Росатом: строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране возобновляется

В Росатоме заявили о возобновлении строительства второго энергоблока иранской АЭС "Бушер".

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о постепенном возобновлении строительства второго энергоблока атомной станции "Бушер". Информация об этом прозвучала в его заявлении представителям СМИ.

На стройплощадку АЭС, согласно данным главы госкорпорации, вернулись уже около 2,2 тыс сотрудников иранских подрядных организаций. Численность персонала электростанции продолжает расти.

Лихачев уточнил, что основные работы сейчас сконцентрированы на армировании и бетонировании второго энергоблока. При этом энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности.

Как сообщил глава Росатома, непосредственно на площадке станции остаются 20 сотрудников Росатома, еще 4 специалиста находятся в центральном офисе в Тегеране.

Лихачев отметил, что обстановка в окрестностях АЭС "Бушер" остается спокойной, атак на прилегающие объекты не зафиксировано. Российские специалисты собираются отметить праздник 9 Мая.