Папуашвили призвал посла ЕС почтить память павших в ВОВ грузин

Шалва Папуашвили обратился к послу ЕС Герчинскому, призвав последнего почтить память павших в годы ВОВ грузин во время празднования Дня Европы.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо диппредставителю ЕС в стране Павлу Герчинскому, в котором призвал почтить память павших на полях сражений Великой Отечественной войны грузин. По словам Папуашвили, Тбилиси не поддерживает празднование Дня Европы отдельно от Дня Победы.

"В Грузии нет семьи, которая не понесла бы потери в этой войне. Отделение [празднования] Дня Европы от Дня Победы для нас неприемлемо. Поэтому я надеюсь, что 9 мая вы на своем собрании отдадите дань уважения тем 300 тыс грузинам, которые сложили головы за свободную от фашизма Европу"

– Шалва Папуашвили

Папуашвили отметил, что только героический подвиг грузинского и других народов создал условия для возникновения Евросоюза и празднования Дня Европы.

Отметим, что представительство Брюсселя в Тбилиси каждый год 9 мая отмечает День Европы, при этом посланники ЕС не принимают участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.