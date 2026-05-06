Баку обратил внимание Москвы на антиазербайджанскую провокацию на "Первом канале"

Официальный Баку выразил осуждение в связи с провокацией на российском телеканале, в эфире которого была показана искаженная карта Азербайджана.

Азербайджан осудил направленную против территориальной целостности республики провокацию, которая была совершена на российском телевидении, такое заявление сделал пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что 6 мая в передаче "Время покажет" на телеканале "Первый канал" была продемонстрирована искаженная карта Азербайджана: на нее был нанесен несуществующий т. н. "Нагорный Карабах".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана пояснил, что инцидент представляет собой серьезную провокацию, будучи неприемлемой политической манипуляцией. Он напомнил о полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, подчеркнув, что эту реальность признало международное сообщество, в том числе Россия.

"На фоне заявлений российской стороны об уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и о том, что они никогда не ставились под сомнение, распространение на государственном телевидении Российской Федерации устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов явно противоречит духу азербайджано-российских отношений, взаимному уважению и добрососедству"

– Айхан Гаджизаде

Дипломат указал на недопустимость такого безответственного и предвзятого подхода.

Он добавил, что Баку ждет от Москвы четких разъяснений по этому поводу и принятия мер, чтобы такие случаи больше не повторялись.