В Анапе чистым песком отсыпали 1,5 км пляжей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анапские пляжи восстанавливают после загрязнения мазутом. Работы проведены на 1,5 км песчаных пляжей курорта.

В Анапе проведена отсыпка чистым песком 1,5 км песчаных пляжей, следует из сообщения в оперативном штабе Краснодарского края.

"Восстановительные работы провели на 1,5 км пляжей Анапы. Работы по отсыпке чистого песка идут круглосуточно. Уже завезено более 35 тыс куб м песка"

– оперштаб региона

В работах по восстановлению песчаных пляжей задействованы 55 самосвалов для завоза песка и 13 единиц спецтехники.

Ранее Роспотребнадзор выдал заключение, что три пляжа Анапы после отсыпки соответствуют санитарным нормам.

