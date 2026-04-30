В Анапе чистым песком отсыпали 1,5 км пляжей

Анапские пляжи восстанавливают после загрязнения мазутом. Работы проведены на 1,5 км песчаных пляжей курорта.
В Анапе проведена отсыпка чистым песком 1,5 км песчаных пляжей, следует из сообщения в оперативном штабе Краснодарского края.
"Восстановительные работы провели на 1,5 км пляжей Анапы. Работы по отсыпке чистого песка идут круглосуточно. Уже завезено более 35 тыс куб м песка"
– оперштаб региона
В работах по восстановлению песчаных пляжей задействованы 55 самосвалов для завоза песка и 13 единиц спецтехники.
Ранее Роспотребнадзор выдал заключение, что три пляжа Анапы после отсыпки соответствуют санитарным нормам.