США нанесли удары по танкерам в Ормузском проливе

Несколько танкеров в Ормузском проливе подверглись ударам со стороны США. Они пытались прорвать блокаду Ирана.
Военные Соединенных Штатов атаковали крупные танкеры в Ормузском проливе, пытавшиеся прорвать блокаду.
По данным телеканала Fox News, удары были нанесены по нескольким пустым танкерам.
"Военные США осуществили очередные авиаудары и поразили несколько пустых танкеров, которые пытались прорвать блокаду Ирана"
– Fox News
Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что это были очень крупные нефтяные танкеры класса VLCC.
"Огромные пустые суда, пытавшиеся вернуться в Иран. Они попытались пройти через блокаду"
– чиновник