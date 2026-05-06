В КБР пройдет первый форум креативных индустрий

В мае в Кабардино‑Балкарии пройдёт первый форум креативных индустрий "Креативный Эльбрус". Мероприятие состоится 23 числа в Нальчике и будет бесплатным для всех желающих.

В Кабардино-Балкарии организуют первый межрегиональный форум для развития творческой экономики "Креативный Эльбрус". Об этом организаторы мероприятия сообщили порталу "Это Кавказ".

Событие состоится 23 мая в Доме молодежи города Нальчика. Площадка будет открыта бесплатно для всех желающих запустить свой творческий бизнес или поделиться новыми идеями.

Глава региона Казбек Коков подчеркнул важность вывода проектов бренда "Сделано в КБР" на федеральный уровень. Он поставил задачу оказать максимальную поддержку местным предпринимателям.

В работе форума также примут участие представители Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив и других федеральных структур. На стратегической сессии они вместе с местными специалистами подготовят план будущих проектов и обсудят продвижение узнаваемых символов республики.

