В КБР пройдет первый форум креативных индустрий

В Кабардино-Балкарии организуют первый межрегиональный форум для развития творческой экономики "Креативный Эльбрус". Об этом организаторы мероприятия сообщили порталу "Это Кавказ".

Событие состоится 23 мая в Доме молодежи города Нальчика. Площадка будет открыта бесплатно для всех желающих запустить свой творческий бизнес или поделиться новыми идеями.

Глава региона Казбек Коков подчеркнул важность вывода проектов бренда "Сделано в КБР" на федеральный уровень. Он поставил задачу оказать максимальную поддержку местным предпринимателям.

В работе форума также примут участие представители Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив и других федеральных структур. На стратегической сессии они вместе с местными специалистами подготовят план будущих проектов и обсудят продвижение узнаваемых символов республики.