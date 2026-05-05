Трамп назвал условия подписания мирного договора между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача иранского обогащенного урана является обязательным условием мирного договора между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

"Обогащенный уран Ирана отправится в Соединенные Штаты"

- Дональд Трамп.

Американский лидер подтвердил, что проект соглашения предусматривает отправку иранских запасов обогащенного урана в США. Также он добавил, что при достижении договоренностей США готовы пойти на смягчение санкционного режима в отношении Ирана и другие уступки.

"Если мы заключим эту сделку, мы смягчим санкции в отношении Ирана и так далее"

- Дональд Трамп.

Кроме того, президент США допустил возможность подписания мирного договора до своего визита в Китай в середине мая.

Ранее сообщалось, что, по словам Дональда Трампа, если Иран откажется заключать соглашение, США начнут более масштабные и интенсивные бомбардировки Ирана.