Трамп назвал условия подписания мирного договора между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача иранского обогащенного урана является обязательным условием мирного договора между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.
"Обогащенный уран Ирана отправится в Соединенные Штаты"
- Дональд Трамп.
Американский лидер подтвердил, что проект соглашения предусматривает отправку иранских запасов обогащенного урана в США. Также он добавил, что при достижении договоренностей США готовы пойти на смягчение санкционного режима в отношении Ирана и другие уступки.
"Если мы заключим эту сделку, мы смягчим санкции в отношении Ирана и так далее"
- Дональд Трамп.
Кроме того, президент США допустил возможность подписания мирного договора до своего визита в Китай в середине мая.
Ранее сообщалось, что, по словам Дональда Трампа, если Иран откажется заключать соглашение, США начнут более масштабные и интенсивные бомбардировки Ирана.