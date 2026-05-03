Дмитриев: авиакризис предвещает новые серьезные потрясения в экономике

Только в мае в мире было отменено 12 тыс авиарейсов на фоне ситуации с ценами на нефть. По мнению Дмитриева, авиационный кризис только предвестник новых глобальных потрясений.

Мировой авиационный кризис предвещает более серьезных потрясений в других отраслях, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В мае было отменено 12 тыс рейсов (по всему миру). Как и предсказывалось, мировой авиационный шок быстро распространяется и является предвестником более серьезных потрясений в других секторах"

– Кирилл Дмитриев

Ранее в The Kobeissi Letter со ссылкой на данные Financial Times сообщили о резком сокращении количества рейсов в мире – за последние две недели авиакомпании отменили 12 тыс рейсов, количество доступных для перелета мест сократилось на 2 млн.