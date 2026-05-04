Пентагон запросил свыше $30 млрд на развитие военного производства

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более $30 млрд намерены вложить США в собственное военное производство в 2027 году. Планируется развивать добычу редкоземельных материалов, а также расширять производство вооружений.

Власти США намерены побороть зависимость от иностранной военной индустрии и сконцентрировать весь цикл производства внутри страны. Для этой цели Пентагон запросил свыше $30 млрд на 2027 год. 

США намерены направить почти $7 млрд на химическую промышленность, а также свыше $6 млрд на добычу редкоземельных материалов – галлия, германия и титана. 

Оборонное ведомство запрашивает $5,65 млрд на производство ракет, снарядов и двигателей. Свыше $4 млрд планируется направить на развитие судостроения. 

Важной статьей  для Пентагона является создание собственных аккумуляторов, на что планируется выделить $2,1 млрд. Гиперзвуковые ракеты также волнуют умы американских генералов, поэтому в эту перспективную отрасль будет направлено $1,41 млрд. 

Отметим, что запрашиваемая сумма многократно превышает предыдущие запросы оборонного ведомства. Так, в 2026 году на развитие собственного ВПК США потратили лишь $1,3 млрд.

