Пентагон запросил свыше $30 млрд на развитие военного производства

Более $30 млрд намерены вложить США в собственное военное производство в 2027 году. Планируется развивать добычу редкоземельных материалов, а также расширять производство вооружений.

Власти США намерены побороть зависимость от иностранной военной индустрии и сконцентрировать весь цикл производства внутри страны. Для этой цели Пентагон запросил свыше $30 млрд на 2027 год.

США намерены направить почти $7 млрд на химическую промышленность, а также свыше $6 млрд на добычу редкоземельных материалов – галлия, германия и титана.

Оборонное ведомство запрашивает $5,65 млрд на производство ракет, снарядов и двигателей. Свыше $4 млрд планируется направить на развитие судостроения.

Важной статьей для Пентагона является создание собственных аккумуляторов, на что планируется выделить $2,1 млрд. Гиперзвуковые ракеты также волнуют умы американских генералов, поэтому в эту перспективную отрасль будет направлено $1,41 млрд.

Отметим, что запрашиваемая сумма многократно превышает предыдущие запросы оборонного ведомства. Так, в 2026 году на развитие собственного ВПК США потратили лишь $1,3 млрд.