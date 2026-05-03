Эксперты из Азербайджана участвуют в международной конференции в Ереване

Азербайджанские эксперты сегодня принимают участие в международной конференции "Ереванский диалог-2026", которая проходит в столице Армении. Об этом пишут армянские СМИ.

Участниками мероприятия стали три эксперта из Азербайджана: Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов и Заур Шириев.

Стоит отметить, что все три эксперта участвуют в работе инициативы "Мост мира". Ее задача – взаимодействие между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.