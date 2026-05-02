Меликов планирует помогать в работе врио главы Дагестана Щукину

Сергей Меликов, который покинул пост главы Дагестана, попросил отсрочить свой перевод на новую должность. Экс-глава республики намерен помогать врио главы республики Федору Щукину.

"По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты"

– Сергей Меликов

Напомним, что Меликов руководил регионом с осени 2020 года, ранее он был сенатором от Дагестана.

Отметим, что сегодня Федор Щукин был назначен Владимиром Путиным врио главы Дагестана. Щукин ранее покинул пост председателя Верховного суда республики.