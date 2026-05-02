Меликов планирует помогать в работе врио главы Дагестана Щукину

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава Дагестана Меликов попросил не направлять его на новую работу. Чиновник намерен сосредоточить усилия на помощи врио главы Дагестана Щукину.

Сергей Меликов, который покинул пост главы Дагестана, попросил отсрочить свой перевод на новую должность. Экс-глава республики намерен помогать врио главы республики Федору Щукину. 

"По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты"

– Сергей Меликов 

Напомним, что Меликов руководил регионом с осени 2020 года, ранее он был сенатором от Дагестана. 

Отметим, что сегодня Федор Щукин был назначен Владимиром Путиным врио главы Дагестана. Щукин ранее покинул пост председателя Верховного суда республики.

