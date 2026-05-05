Спрос на туры в Абхазию сократился на 12%

Этим летом спрос на отдых в Абхазии снизился на 12%. При этом спрос на черноморские курорты России вырос на 17%, поделились в АТОР.

Курорты Абхазии летом 2026 года привлекают меньше туристов, чем в прошлом году, следует из свежей статистики туроператора "Русский Экспресс", передает АТОР.

Сообщается, что бронирование Абхазии на лето в этом году на 12% ниже, чем в прошлом. При этом главным курортным направлением Абхазии остается Гагрский район – более 77% всех бронирований. На втором месте Гудаутский район, на третьем – Очамчирский район. Самыми востребованными среди туристов городами стали Пицунда и Гагра.

Средний чек на отдых в Абхазии в 2026 году составляет 103 тыс рублей, это меньше, чем на российских курортах: в Краснодарском крае он равен 126 тыс рублей, в Крыму – 160 тыс рублей.

Большинство туристов добирается в Абхазию самостоятельно, более 90% путешественников выбирают наземный транспорт.

В Абхазии россияне предпочитают отдыхать в пансионатах – 36% всех бронирований, в отелях 4* и домах отдыха – по 21%. На отдыхе в республике туристы в среднем проводят 9-10 ночей.