Вернуть и расширить программу кэшбека на детский отдых предложили в Госдуме

В России следует возобновить "детский кэшбек", при это распространить программу нужно не только на отдых в детских лагерях, но и на отдых детей с родителями, считают в Госдуме.

В Госдуме предложили возродить программу кешбэка на детский отдых и расширить ее.

"Нужно возвращать детский кешбэк. Эта программа была понятной и востребованной мерой поддержки, которая помогала семьям компенсировать часть расходов. Кроме того, ее логично распространить не только на лагеря, но и на детские турпоездки вместе с родителями"

– первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким

По ее словам, путевка в детский лагерь сегодня может стоить 100-200 тыс рублей, при этом смены в лагерях становятся короче. Такая ситуация ограничивает возможности по отправке детей в лагерь, особенно если в семье несколько детей.

"Ребенок не должен оставаться без летнего отдыха только потому, что семья не может позволить себе резко подорожавшую путевку. Особенно это касается многодетных семей, детей с инвалидностью, сирот и детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации"

– депутат

Детский отдых должен быть включен в систему налоговых вычетов, считает Ким, пишет ТАСС.

"Сегодня семьи могут вернуть часть расходов на образование, лечение, спорт. Детский отдых и оздоровление не менее важны для развития ребенка"

– депутат