Мария Захарова "Вестнику Кавказа": разрыв Баку с Европарламентом не вызывает удивления

Спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала для "Вестника Кавказа" антиазербайджанскую резолюцию Европарламента, подчеркнув неприемлемость подходов европарламентариев и к Азербайджану, и к России, и ко многим другим странам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на запрос "Вестника Кавказа" поддержала решение Милли Меджлиса Азербайджана прекратить взаимодействие с Европарламентом после антиазербайджанской резолюции, принятой в ЕП 30 апреля.

"Решение Баку прекратить всяческие контакты с так называемым Европейским парламентом не вызывает удивления. Дело в том, что не только Азербайджан сталкивается с хамством, неуважением и прямым вмешательством этой структуры во внутренние дела суверенных государств. Резолюции – антинаучные, не просто политизированные, а фейковые – эта структура бесконечно штампует, как сломавшийся принтер. Язык этих резолюций в отношении третьих стран носит преимущественно высокомерно-менторский тон, как будто какая-то метрополия разговаривает со своими колониями", - прежде всего сказала она.

"Европарламент давно превратил в рупор ультралиберальных установок Брюсселя. Он не имеет никакого отношения к демократии и является антидемократичным по своей сути. В последнее время мы видим, как данная площадка все больше превращается в один из ключевых европейских центров разжигания фобий, агрессии, распространения фейков, подавления свободы слова, фальсификации, манипулирования историей под предлогом защиты и якобы обеспечения устойчивости демократии. Им хоть один раз нужно сказать, что конкретно они понимают под демократией, потому что к народному волеизъявлению или власти народа это не имеет никакого отношения", - подчеркнула Мария Захарова.

"Показателен в этом контексте кризис доверия к действиям Европарламента в самом Европейском Союзе. Ни для кого не является секретом широкое использование в Европе политтехнологий, которые позволяют европейским "народным избранникам" бесцеремонно игнорировать мнение граждан самого ЕС. Жители стран Евросоюза пытаются отстоять важные для себя ценности, а Европарламент ведет все в совершенно другую сторону, игнорируя и открыто наплевав на потребности граждан, которые голосуют за тех, кто в Европейском парламенте заседает", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

"Граждане стран ЕС все активнее голосуют за консервативные настроения или взгляды. Национально ориентированные силы, которые декларируют заинтересованность в выстраивании более уважительных отношений в Европе, на европейском континенте и с мировым большинством, пытаются продвинуть своих представителей в Европарламент. Во многом именно из-за этого их и не допускают к руководящим постам в ЕП", - указала Мария Захарова.

Дипломат добавила, что Россия поддерживает конструктивное взаимодействие с ЕС. "Мы понимаем, что с другими евроструктурами Баку продолжает диалог и имеет на это суверенное право. Визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каи Калласс состоялся в Баку 5 мая – и это суверенное право любого государства", - заключила она.