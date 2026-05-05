Нетаньяху приказал армии Израиля быть готовой к любому развитию событий

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) должна быть готова к любым событиям, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, американский президент Дональд Трамп полагает, что может так или иначе принудить Иран к вывозу обогащенного урана.
"Но мы (Израиль - ред.) готовы к любому развитию событий, и именно такое указание я отдал Армии обороны Израиля и нашим силам безопасности"
– Биньямин Нетаньяху
Израильский лидер также выразил мнение, что страна сейчас сильнее, чем была когда-либо.
Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о сильном желании нового руководства ИРИ пойти на сделку с США.
"Мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и посмотрим, смогут ли они заключить сделку, удовлетворяющую нас"
– Дональд Трамп
Глава государства заявил, что даже если Иран не пойдет на сделку сейчас, он вынужден будет сделать это в скором времени.