Петр Ян начал готовиться к новому поединку в UFC

В команде Петра Яна подтвердили, что он начал подготовку к новому поединку. Точная дата боя будет определена позднее.
Действующий обладатель чемпионского пояса UFС в легчайшем весе (до 61 кг) Петр Ян приступил к подготовке к следующему бою. Об этом рассказали в команде бойца.
"Петр начал подготовку к следующему бою. Дата пока не назначена"
– представитель команды Яна
Он отметил, что в приоритете у россиянина третий бой с Двалишвили.
Напомним, дебют Петра Яна в UFC состоялся 2018 году. На сегодняшний день у него 12 побед и четыре поражения.