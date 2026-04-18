Петр Ян начал готовиться к новому поединку в UFC

Действующий обладатель чемпионского пояса UFС в легчайшем весе (до 61 кг) Петр Ян приступил к подготовке к следующему бою. Об этом рассказали в команде бойца.

"Петр начал подготовку к следующему бою. Дата пока не назначена"

– представитель команды Яна

Он отметил, что в приоритете у россиянина третий бой с Двалишвили.

Напомним, дебют Петра Яна в UFC состоялся 2018 году. На сегодняшний день у него 12 побед и четыре поражения.