Жители Махачкалы подали свыше 150 тысяч заявлений на компенсации от наводнений

В Махачкале более 150 тыс заявлений на получение компенсаций поступило в городскую администрацию от жителей, пострадавших от масштабных подтоплений после затяжных дождей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Всего поступило 152 035 заявлений от граждан: на получение единовременной выплаты - 127 157 человек; на компенсацию за ущерб имуществу - 24 377 человек; на выплату за вред здоровью - 494 человека. Осуществлена 3 331 выплата, из них: 2 159 - единовременная материальная помощь и 1172 - компенсация за утрату имущества"

- администрация Махачкалы

В ходе заседания актива города заместитель мэра Махачкалы Шамиль Меджидов сообщил о подтоплении 759 улиц, 3 755 жилых домов и такого же количества приусадебных участков.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 238 человек, которые покинули жилье из-за разгула стихии. В пресс-службе мэрии уточнили, что среди эвакуированных из зон подтопления жителей остаются 78 детей. С пострадавшими продолжают работать специалисты социальных служб.

Напомним, в конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильнейшие дожди, приведшие к масштабным подтоплениям, а также к сходу лавин и селей в горах.