Замглавы Минфина Азербайджана выступил на КИФ-2026

Азер Байрамов представил Баку на КИФ-2026. Замглавы Минфина АР отметил заинтересованность Азербайджана исламским финансированием.

Замглавы экономического ведомства Азербайджана Азер Байрамов выступил на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных водах.

Байрамов выступил с докладом на форуме, посвященном развитию исламского финансирования. Отмечается, что Баку внимательно следит за инновациями в области исламского банкинга и изучает передовой опыт.

Также в фокусе внимания участников обсуждения оказались вопросы, связанные с инвестициями, туризмом, цифровыми технологиями, аграрной сферой, а также энергетикой. Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, также были затронуты на форуме.