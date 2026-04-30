Иран сокращает нефтедобычу - СМИ

Власти Ирана приняли решение начать сокращать добычу нефти в связи с американской блокадой Ормузского пролива: у иранских нефтяников достаточно опыта для безопасной консервации нефтяных скважин и последующего быстрого возобновления добычи.

Из-за американской блокады Ормузского пролива у Ирана нет возможности вывозить добываемую в регионе нефть, в связи с чем власти страны приняли решение начать сокращать добычу нефти, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Чтобы исключить переполнение своих нефтехранилищ, Тегеран начал заблаговременно сокращать нефтедобычу – процесс, знакомый иранским инженерам, который позволит без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а при необходимости снова поставить нефтедобычу на конвейер, передает ТАСС.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал морскую блокаду Ирана, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, типичными действиями пиратов и террористов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран решил смягчить требования к Соединенным Штатам для возобновления переговоров, сообщили информированные источники. Он Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив одновременно со снятием блокады иранских портов, хотя раньше он настаивал на снятии блокады в качестве предварительного условия для переговоров. В новом же предложении Исламская Республика сообщила, что готова обсудить ядерные вопросы в обмен на гарантии прекращения ударов со стороны США и отмены американских санкций.