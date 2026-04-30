Вестник Кавказа

Трамп заявил о недовольстве последним предложением Тегерана

Президента США Дональда Трампа, по его словам, не устраивает последнее предложение по возможной ядерной сделке, озвученное Тегераном.

Высказанное ранее иранской стороной предложение относительно содержания новой атомной сделки с США не удовлетворило американского президента Дональда Трампа, который сам сообщил об этом журналистами.

"Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана – ред.) не устраивает"

– Дональд Трамп

Глава государства призвал дождаться дальнейшего развития событий.

Он добавил, что Вашингтон сейчас делает все необходимое в связи с переговорами, "в том числе в телефонном формате".

Напомним, ранее сегодня иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран направил в Исламабад текст новой инициативы в рамках обсуждения долгосрочного перемирия с Вашингтоном. Как передавало американское издание Axios, предложения ИРИ включают открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ситуации с ядерной программой Ирана на более поздний срок.

