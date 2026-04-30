Трамп заявил о недовольстве последним предложением Тегерана

Высказанное ранее иранской стороной предложение относительно содержания новой атомной сделки с США не удовлетворило американского президента Дональда Трампа, который сам сообщил об этом журналистами.

"Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана – ред.) не устраивает"

– Дональд Трамп

Глава государства призвал дождаться дальнейшего развития событий.

Он добавил, что Вашингтон сейчас делает все необходимое в связи с переговорами, "в том числе в телефонном формате".

Напомним, ранее сегодня иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран направил в Исламабад текст новой инициативы в рамках обсуждения долгосрочного перемирия с Вашингтоном. Как передавало американское издание Axios, предложения ИРИ включают открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ситуации с ядерной программой Ирана на более поздний срок.