Более 12 тыс куб м загрязненного грунта вывезли из Туапсе

В оперштабе Краснодарского края сообщили о том, что из Туапсе после разлива нефтепродуктов собрали и вывезли более 12,6 тыс куб м загрязненного грунта.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведут ежедневно, уточнили в пресс-службе.

Согласно данным, только за последние сутки специалисты собрали и вывезли 3 тыс куб м загрязнений.

В настоящее время оперштабом Краснодарского края производится замена боновых заграждений вдоль берега моря.