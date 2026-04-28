Страны ОПЕК+ встретятся в воскресенье

Ключевые страны ОПЕК+ соберутся на встречу в воскресенье – эта дата была согласована изначально, подтвердил российский вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).
"Встреча состоится, да, безусловно, все по плану"
– Александр Новак
По его словам, страны, которые примут участие в событии, в ходе него планируют оценить, насколько ОПЕК+ сможет обеспечить рынок "черным золотом".
В ответ на вопрос о возможном участии во встрече ОАЭ, которые ранее анонсировали свой выход из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, политик призвал обратиться за этой информацией в секретариат ОПЕК.
Кроме того, вице-премьер отказался заранее озвучивать возможные решения по квотам стран ОПЕК+, пояснив, что никогда не делает этого заранее и посоветовав подождать до воскресенья.