Страны ОПЕК+ встретятся в воскресенье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча стран ОПЕК+ пройдет, как и планировалось, 3 мая, подтвердил вице-премьер России Александр Новак. Будут ли в ней участвовать ОАЭ, неизвестно.

Ключевые страны ОПЕК+ соберутся на встречу в воскресенье – эта дата была согласована изначально, подтвердил российский вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).

"Встреча состоится, да, безусловно, все по плану"

– Александр Новак

По его словам, страны, которые примут участие в событии, в ходе него планируют оценить, насколько ОПЕК+ сможет обеспечить рынок "черным золотом".

В ответ на вопрос о возможном участии во встрече ОАЭ, которые ранее анонсировали свой выход из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, политик призвал обратиться за этой информацией в секретариат ОПЕК.

Кроме того, вице-премьер отказался заранее озвучивать возможные решения по квотам стран ОПЕК+, пояснив, что никогда не делает этого заранее и посоветовав подождать до воскресенья.

Вам может быть интересно

