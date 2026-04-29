Эрдоган обсудил с Вершининым отношения Москвы и Анкары

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с послом РФ Сергеем Вершининым. Стороны обсудили актуальные вопросы отношений Москвы и Анкары.
"Эрдоган поздравил С. В. Вершинина с вступлением в должность и пожелал успехов в работе. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества"
– посольство РФ в Турции
Сообщается, что стороны подтвердили нацеленность на укрепление отношений РФ и Турции.