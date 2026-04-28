Министерство промышленности Северной Осетии заключило 3 соглашения в рамках КИФ

Три инвестиционных соглашения было подписано представителями министерства промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия-Алания в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ).
Об этом сообщил глава ведомства Олег Атаров.
Он отметил, что одно из них было подписано совместно с министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики.
"Оно направлено на взаимодействие в части создания кластеров индустриальных парков. Мы решили в этом году активно поучаствовать тоже в их работе и тоже войти в два кластера"
– Олег Атаров
Второе соглашение предусматривает создание индустриального парка, реализовано оно будет частным инвестором, рассказал глава ведомства.
"В прошлом году мы заключали соглашение, там был предмет соглашения был завод, но в течение года они пересмотрели, расширили свой проект и будут создавать индустриальный парк"
– Олег Атаров
По его словам, уже в этом году Северная Осетия-Алания подаст заявку в Минпромторг РФ.
Третье соглашение направлено на совместную работу фонда развития промышленности совместно с "Россельхозбанком".
Напомним, Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводы экспо".