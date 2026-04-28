Вестник Кавказа

Министерство промышленности Северной Осетии заключило 3 соглашения в рамках КИФ

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Промышленное ведомство Северной Осетии подписало три соглашения на Кавказском инвестиционном форуме, о чем сообщил его глава Олег Атаров.

Он отметил, что одно из них было подписано совместно с министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики.

"Оно направлено на взаимодействие в части создания кластеров индустриальных парков. Мы решили в этом году активно поучаствовать тоже в их работе и тоже войти в два кластера"

– Олег Атаров

Второе соглашение предусматривает создание индустриального парка, реализовано оно будет частным инвестором, рассказал глава ведомства.

"В прошлом году мы заключали соглашение, там был предмет соглашения был завод, но в течение года они пересмотрели, расширили свой проект и будут создавать индустриальный парк"

– Олег Атаров

По его словам, уже в этом году Северная Осетия-Алания подаст заявку в Минпромторг РФ.

Третье соглашение направлено на совместную работу фонда развития промышленности совместно с "Россельхозбанком".

Напомним, Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводы экспо". 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
370 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.