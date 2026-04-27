Самолеты могут связать Оренбург и Сухум

В Абхазию могут быть запущены рейсы еще из одного российского города. Солнцев заявил о необходимость проработки запуска рейсов Оренбург-Сухум.

Вопрос запуска прямых авиарейсов между Оренбургом и Сухумом призвал проработать губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Об этом Солнцев заявил во время заседания правительства региона. Он подчеркнул, что налаживание авиасообщения с Абхазией – прямое поручение Администрации президента РФ, сообщает "Оренбург медиа".

Напомним, аэропорт в Абхазии был восстановлен в прошлом году, первый рейс воздушная гавань в Сухуме приняла 1 мая после 30-летнего перерыва. Между Сухумом и рядом российских городов в летний сезон запущены прямые рейсы.