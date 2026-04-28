Трамп обсудил с главами нефтяных компаний последствия войны с Ираном

Глава Белого дома провел встречу с главами нефтяных компаний. На ней обсуждался целый ряд вопросов, в том числе последствия противостояния с Ираном.

В Вашингтоне прошла встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с руководителями нефтегазовых компаний. Об этом сообщают источники.

По их данным, встреча состоялась 28 апреля. На ней обсуждались рост нефтяных цен из-за конфликта в Иране и другие вопросы, передает портал Axios.

"Президент Дональд Трамп и его ближайшие соратники во вторник встретились в Белом доме с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить последствия конфликта с Ираном для энергетики, а также другие вопросы"

Один из источников поведал, что во встрече, в частности, участвовал глава компании Chevron Майк Вир. Кроме того, на ней присутствовали спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, глава Минфина Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Помимо иранского вопроса, в центре внимания также были ситуация в Венесуэле, добыча энергоресурсов в США, фьючерсы на нефть, природный газ и судоходство.