Шахин Мустафаев прибыл в Ереван

В Ереван прибыла делегация из Баку под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Самолет авиакомпании AZAL ("Азербайджанские авиалинии") приземлился в аэропорту Еревана "Звартноц".

Отметим, что глава делегации Шахин Мустафаев является председателем Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Повестка визита Шахина Мустафаева в Ереван

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал два направления для переговоров властей Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров в Ереване.

"Как известно, Шахин Мустафаев является сопредседателем двусторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы наряду с Мгером Григоряном. Буквально на днях премьер-министр Никол Пашинян заявил, что скоро возобновится работа по определению границы между двумя странами, так что первой темой естественно предположить согласование новых планов делимитации границы", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, Шахин Мустафаев курирует трансграничные коммуникации Азербайджана. Поэтому помимо обсуждения работ по дальнейшей делимитации и демаркации границы стоит ожидать и определения точек соприкосновения для транспортной инфраструктуры, проекты которой до сих пор Армения еще не утвердила и не дала знать азербайджанской стороне. Прежде всего необходимо согласовать, где и как пройдет на армянской территории железная дорога в рамках Зангезурского коридора и "Маршрута Трампа"", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Безусловно, у визита есть высокая политическая значимость. Хотя между странами уже бывали визиты на министерском уровне, тем не менее, сегодня состоялся прямой рейс Баку-Ереван компании AZAL, и самолет приземлился в аэропорту "Звартноц". Это довольно символично и значимо. В послевоенное время представители правительства Азербайджана посещали Армению только непосредственно на условной границе двух государств. Визит Шахина Мустафаева в армянскую столицу — это новое развитие отношений между двумя странами", - подчеркнул экономист.