Ключевые направления сотрудничества обсудили главы МИД Армении и Франции

Глава МИД Армении в ходе поездки во Францию встретился с местным коллегой. Одной из обсуждаемых тем стало углубление партнёрства между странами.

В Париже 28 апреля прошла встреча глав МИД Армении и Франции Арарата Мирзояна и Жана-Ноэля Барро. Об этом сообщает армянское министерство.

В ходе встречи было подчеркнуто, что открытие новой резиденции дипломатического представительства Армении в Париже – одно из лучших проявлений дальнейшего углубления партнерства между странами.

Руководители внешнеполитических ведомств поговорили о шагах, направленных на развитие стратегического партнерства между Арменией и Францией. В частности, было отмечена важность будущего визита президента Франции Макрона в Ереван, который состоится уже в следующем месяце.

Министры также обсудили предстоящие программы взаимодействия в ключевых сферах. Кроме того, они коснулись вопросов расширения партнерства двух стран и укрепления демократической устойчивости.

Помимо этого, главы МИД затронули ряд региональных и международных тем.