Иран требует репараций от США и Израиля

Репарации от США и Израиля потребовала иранская сторона и пригрозила компенсировать военные убытки за счет введения обязательных сборов для судов в Ормузском проливе в случае отказа от выплат.

Иранский посол в Каире Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что если Иран не получит репарации от США и Израиля, то будет вынужден возместить убытки за счет сборов с проходящих через Ормузский пролив судов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Мы требуем репараций от США и Израиля, и если мы их не получим, нам придется возмещать убытки от войны посредством сборов за проход через Ормузский пролив"

- Моджтаба Фердоуси Пур

Ранее в СМИ были сообщения, что Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив. Также сообщалось, что в парламенте Ирана приступили к разработке законопроекта, регулирующего судоходство в Ормузском проливе. Документ предусматривает взимание пошлин за проход судов в иранских риалах, а также запрет на транзит для американских и израильских кораблей, равно как и для судов государств, поддерживающих санкционную политику против Исламской Республики.