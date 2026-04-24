Рубио: у Ирана остается половина запаса ракет

Около половины ракетного потенциала сохраняется у Ирана, такую оценку высказал глава американского Госдепа Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время у Ирана остается примерно половина имевшегося до начала войны ракет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Теперь у них осталась половина ракет"

– Марко Рубио

Также он добавил, что Исламская Республика в ходе конфликта, стартовавшего 28 февраля, лишилась производственных мощностей и военно-морских сил.

Отметим, что США к 25 апреля израсходовали на войну против Ирана США более 1000 крылатых ракет Tomahawk из 3100, почти все имевшиеся баллистические ракеты PrSM, а также более 1000 из имевшихся 4400 ракет класса "воздух-земля" JASSM. Восполнить арсенал Соединенным Штатам удастся только через несколько лет.