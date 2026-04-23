Кремль: Россия не рассматривает выход из ОПЕК+

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует покинуть ОПЕК+ на фоне решения ОАЭ прекратить членство в организации. Москва также поддерживает позицию Абу-Даби, который готов продолжать диалог с партнерами по нефтерынку.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает выход из ОПЕК+ на фоне решения ОАЭ покинуть организацию. 

Как отметил Песков, Россия поддерживает решение Абу-Даби продолжать контакты с участниками нефтяного рынка. 

"Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе"

– Дмитрий Песков 

Напомним, что ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+. Решение вступает в силу 1 мая этого года.

