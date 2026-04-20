Грузия давно отказалась быть чьим-то сателлитом – Папуашвили

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция теряет политические "очки" по мере роста поддержки со стороны западных диппредставителей, так как Грузия перестала быть сателлитом какой-либо страны.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция страны теряет поддержку среди населения на фоне заявлений посла ЕС Герчинского, так как Грузия давно отказалась от идеи быть чьим-то сателлитом.

"Сколько раз Герчинский или другой посол похвалит оппозицию, столько голосов она и потеряет среди жителей, потому что Грузия давно отказалась быть чьим-то сателлитом, и никто не сможет вернуть нас к вассальному положению"

– Шалва Папуашвили 

По словам Папуашвили, оппозиция оторвана от реалий страны, а также устраивает формальные встречи для демонстрации своей активности западным элитам. 

Ранее Папуашили назвал фарсом и попыткой давления позицию ЕС в отношении Тбилиси. По словам политика, Брюссель готов насаждать "марионеточные правительства".

