КБР представит на КИФ-2026 более 10 проектов

Кабардино-Балкария представит на Кавказском инвестиционном форуме 14 крупных проектов на сумму свыше 466 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в соцсети.

Помимо презентации проектов власти республики рассчитывают заключить ряд важных контрактов. Ожидается, что новые договоренности окажут положительное влияние на социально-экономическую обстановку и развитие региона.

"На КИФ будет презентован инвестиционный потенциал Кабардино-Балкарии в области туризма и индустрии гостеприимства, сельского хозяйства, промышленности, строительства, цифровых технологий и по другим направлениям"

- Казбек Коков

Кавказский инвестиционный форум открылся сегодня на площадке "МинводыЭКСПО" в Ставропольском крае. В Минеральные Воды приехали делегации из 35 стран мира и свыше 5 тыс представителей российских регионов.

Акцент в деловой программе сделан на расширение экономического сотрудничества со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Главная задача форума заключается в повышении инвестиционного потенциала Северного Кавказа.