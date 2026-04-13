Обновленную дорогу к Верхнему Ларсу откроют к 2028 году в Грузии

Трасса на территории Грузии, ведущая к российско-грузинской границе, а именно к пункту пропуска Верхний Ларс, будет реконструирована к 2028 году, такие сроки назвал глава Мининфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.

Он подчеркнул, что в данный момент идет активная фаза строительства.

"Уже к лету будет открыт участок проекта – дорога в сторону Гудаури"

– Реваз Сохадзе

Министр уточнил, что уникальный девятикилометровый тоннель уже построен. Сейчас ведется строительство моста, который станет самым высоким в регионе – 166 м.

Сохадзе добавил, что работы приходится осуществлять в тяжелых погодных условиях и сложном рельефе.

Напомним, новая трасса, включающая девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом и объезд протяженностью 23 км от Коби до Квешети, поможет автомобилям избежать проезда по самому лавиноопасному участку – Гудаури-Коби.