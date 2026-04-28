Тегеран: Ормузский пролив – "атомная бомба" Ирана

Власти Ирана, по словам вице-спикера парламента Али Никзада, рассматривают Ормузский пролив как "атомную бомбу", которой обладает Исламская Республика.

"Ормузский пролив не является международным морским путем, это суверенная привилегия Ирана и наша "атомная бомба", и мы твердо и решительно стоим на этой законной позиции"

– Али Никзад

Заместитель председателя иранского Меджлиса обратил внимание на то, что правила, по которым осуществляется судоходство в Ормузском проливе, больше никогда не будут прежними. Он уточнил, что соответствующее распоряжение ранее дал верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи.

Кроме того, Никзад выразил мнение, что достижения Исламской Республики в ядерной энергетике, в том числе обогащение урана до 60%, стали результатом "научной мощи" ИРИ.