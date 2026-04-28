Кобахидзе назвал идеальную зарплату для Грузии

Ираклий Кобахидзе заявил, что вопрос с ценами в Грузии остается болезненным для населения из-за невысоких по европейским меркам зарплат. Тбилиси работает над устранением этой проблемы.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости снижения цен и повышения уровня жизни в стране. По словам премьера, для достижения уровня жизни Франции граждане Грузии должны в среднем получать порядка 5 тыс лари.

"Если бы у нас были такие же зарплаты и пенсии, как в конкретных странах, вопрос цен не был бы таким болезненным, но, учитывая все это, заинтересованность в снижении цен в нашем случае очень сильна, и на это есть объективная причина"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, цены в Грузии ниже, чем в странах Западной Европы, однако жители страны не могут в полной мере этим пользоваться из-за невысокого уровня оплаты труда. Как отметил премьер страны, средняя зарплата в Грузии сейчас составляет 2,4 тыс лари (около $900).