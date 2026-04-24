Десять стран приняли участие в учениях в рамках EFES-2026 в Измире

В Измире завершились учебные мероприятия в рамках международных учений EFES-2026 "Объединенные, совместные боевые стрельбы и полевые учения".
В тренировках на полигоне в казармах "Хюдавендигар" участвовали военнослужащие из десяти стран – Азербайджана, Турции, Киргизии, Албании, Нигерии, Румынии, Монголии, Сомали, Северной Македонии и Сирии.
В ходе маневров разведывательные группы с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) занимались поиском предполагаемых укрытий "террористов" в пещере, после чего организовывали оцепление района и брали его под контроль.
Далее в пещеру отправлялись группы поиска, эвакуации раненых и разминирования.
После отработки входа с применением дымовых и светошумовых гранат условные цели были "нейтрализованы", а объект полностью зачищен. Затем пещерные и подземные укрытия выводились из строя.