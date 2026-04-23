Впервые за десятилетия на Ближнем Востоке размещены три авианосца США – CENTCOM

Американский авианосец "Джордж Буш" добрался до Ближнего Востока, так что на сегодняшний день в регионе собрались три авианесущих крейсера США – впервые за десятилетия, говорится в сообщении, распространенном Центральным командованием ВС США.

– CENTCOM

В заявлении Центрального командования уточняется, что в общей сложности на борту трех авианосцев находятся 200 самолетов. Численность моряков и морских пехотинцев на кораблях составляет 15 тыс человек.

Напомним, первым в регион, еще до нападения США и Израиля на Иран, прибыл авианосец "Авраам Линкольн". Затем к нему присоединился "Джеральд Форд". В общей сложности у Америки 11 авианесущих крейсеров.