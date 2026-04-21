Махачкалинское "Динамо" ушло от поражения в матче с "Акроном"

ФК "Динамо" Махачкала играл сегодня в гостях с "Акроном" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Самаре и завершилась вничью.

В Самаре только что завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу между тольяттинским "Акроном" и махачкалинским "Динамо".

Счет на 9-й минуте открыл защитник "Акрона" Роберто Фернандес. Динамовцы отыгрались на 75-й минуте благодаря точному удару полузащитника Мохаммада Хоссейннежада.

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" располагается на 12-й строчке национального первенства, в активе махачкалинцев 24 очка. У "Акрона", находящегося на 11-м месте, такое же количество очков, однако он опережает динамовецв по дополнительным показателям.