Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузе

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами и ситуацию в Ормузском проливе. Об этом официально сообщил МИД РФ.

"Собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учетом законных интересов всех стран региона"

- МИД РФ

В первую очередь стороны обсудили развитие отношений между Россией и ОАЭ согласно договоренностям президентов. Отдельно они поговорили о поддержке гуманитарных проектов и расширении общения между жителями двух государств. Также участники разговора позитивно оценили скорый запуск свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ.

Кроме того, стороны затронули международную повестку и кризис вокруг Ормузского пролива. Главы МИД высказали общее мнение о необходимости возобновления переговоров между США и Ираном. Целью этих переговоров должно стать долгосрочное устойчивое урегулирование конфликта с учетом законных интересов всех стран ближневосточного региона.

В конце разговора Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили расписание будущих встреч дипломатов России и ОАЭ.