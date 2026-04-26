Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 345 млн рублей

Жители Дагестана получили компенсации за ущерб от масштабных паводков на общую сумму 345 млн рублей. Деньги перечислили по более чем 8 тыс заявлений от пострадавших.

Около 88 млн направили на единовременные пособия для 5,6 тыс человек, а еще 256 млн пошли на возмещение утраченного имущества по 2,5 тыс обращений. Всего правительство республики получило 8190 заявлений на выплаты.

Заместитель председателя регионального правительства Рамазан Джафаров поделился подробностями об оценке нанесенного ущерба.

"В целом рабочими группами проведено обследование более 19 тыс. домов. По предварительным данным, повреждены более семи тысяч домов, которые разделены по категориям: требующим капремонта, пригодным для жилья или разрушенным полностью"

- Рамазан Джафаров

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах.

По последним данным, стихия подтопила 9825 жилых домов, из которых 7126 признаны поврежденными. В результате наводнения погибли шесть человек, еще более 6,2 тыс пострадали.