"Комета" из Сочи в Сухум начнет курсировать с 15 мая

Стало известно, когда в этом летнем сезоне состоится первый рейс теплохода "Комета" из Сочи в столицу Абхазии. "Комета" начнет ходить с 15 мая.

В этом году "Кометы" начнут курсировать между Сочи и Сухумом уже в мае, сообщил замгендиректора по коммерческой работе "Абхазского морского пароходства" Адамыр Габуния.

Первый рейс "Кометы" в Абхазию назначен на 15 мая. Габуния отметил, что в прошлом году первый рейс состоялся уже в конце курортного сезона, в августе.

Летом 2026 года добраться в Абхазию по морю можно будет по вторникам и пятницам, начиная с 15 мая и до конца октября. При этом дата последнего рейса будет зависеть от погодных условий.

Ранее замглавы Минтранса России Валентин Иванов рассказал на форуме "Абхазия – инвестиции в будущее" о планах по введению регулярных рейсов теплохода между Сочи и Сухумом.